В Государственной думе разработали поправки в законодательство, касающиеся кинопроката. Законопроект предусматривает ограничение показа в российских кинотеатрах иностранных фильмов.

Как уточняет ТАСС, законопроект устанавливает квоту показа "национальных фильмов", причем в течение года, если указанные поправки примут, появятся периоды, когда кинотеатры вообще не смогут показывать зарубежное кино.

В случае одобрения законопроекта за прокатное удостоверение для фильмов иностранных прокатчиков придется выложить пять миллионов рублей, за иностранный мультфильм — три миллиона рублей. Исключение предлагается сделать для фильмов производства стран ЕАЭС, для лауреатов кинофестивалей, утвержденных правительственным документом, а также для картин выпуска до 1993 года.

Нарушителям новых правил будет грозить административная ответственность.

Ранее референт аппарата Совета безопасности России Андрей Поляков указывал, что западные фильмы выступают элементом "мягкой силы", навязывая россиянам нетрадиционные отношения и другие чуждые форматы. Он называл ключевой задачей создание отечественного кинопродукта, который будет формировать у граждан приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям.

Глава государства Владимир Путин отмечал, что "у России не только армия, флот и литературы", но "и кинематограф — тоже это наш союзник". Как заявил президент, "достаточно посмотреть фильмы о войне — и будет очевидно, что это так".