Сложные метеоусловия должны являться основанием для более лояльного отношения работодателей к опозданиям сотрудников или даже для перевода работников на удаленный формат работы. Такое мнение высказал во вторник, 24 ноября, депутат Государственной думы Александр Ивачев.

Инициатива парламентария прозвучала в свете прогноза метеорологов о сильном снегопаде, надвигающемся на Москву и Московскую область. Жителям столичного региона обещают сугробы, метели и снежные заносы.

Ивачев напомнил, что при такой погоде учащаются дорожно-транспортные происшествия, провоцирующие заторы и пробки. В подобных условиях "работодателям стоит по возможности самим переводить сотрудников на удаленку, чтобы хотя бы частично разгрузить общественный транспорт и дороги", полагает политик. Если характер работы не допускает дистанционный формат, не нужно наказывать работников за опоздания, цитирует депутата РИА Новости.

Годом ранее председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призывал переводить на удаленную работу в условиях сильной непогоды офисных работников, которые могут выполнять свои трудовые функции из дома. Парламентарий напомнил про опыт времен пандемии COVID-19, когда "появились нормы трудового законодательства, которые рамочно очертили удаленную смешанную занятость".

Между тем портал SuperJob представил результаты исследования, согласно которым количество российских работодателей, практикующих удаленку для своих сотрудников, несколько сократилось: с 35% в феврале 2026 года до 31% в сентября. При этом в Москве удаленно можно работать в 41% компаний, участвовавших в исследовании, а в регионах — лишь в 27%, сообщает ТАСС.