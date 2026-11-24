Стефания Маликова имеет собственный бизнес, активно ведет социальные сети, где делится деталями не только общественной, но и частной жизни. Дочь Дмитрия Маликова регулярно получает шикарные букеты, выходит в свет, путешествует. Особое внимание она уделяет спорту. Стефания много тренируется, следит за питанием, поэтому может похвастаться невероятно стройной, "подсушенной" фигурой.

26-летняя наследница известного артиста живет в свое удовольствие, но многие поклонники в Сети переживают за дочь Дмитрия Маликова. По их мнению, Стефания уже в том возрасте, когда "пора и о детях подумать".

Известно, что дочь Дмитрия Маликова встречалась с известным хоккеистом Кириллом Капризовым. Однако в прошлом году влюбленные расстались. Теперь в новом интервью Дмитрий Маликов сообщил, что Стефания счастлива в новых отношениях.

"У нее есть молодой человек, они встречаются. Он очень хороший. Я хотел бы, чтоб он сделал все, чтобы моя дочь была счастлива", - сообщил певец.

Маликов отметил, что дочь обладает непростым, строптивым характером, поэтому, по мнению артиста, важно, чтобы избранник любил его дочь, потому что влюбленный человек все прощает. Также певец уже строит планы относительно свадьбы Стефании.

"Я бы очень хотел сыграть на белом рояле в день ее свадьбы — подарить мелодию для первого танца молодоженов", - рассказал музыкант.

Артист души не чает в своей наследнице. "Я знаю, что она ценит добро. И вообще, она сильно повзрослела за последние годы. Свой отпечаток накладывает не только воспитание, но и ее работа — руководить компанией, целым производством одежды молодой девушке непросто", - рассуждает исполнитель в интервью блогеру Алеко.

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