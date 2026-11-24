Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в селе Кулунда в Алтайском крае.

Инцидент произошел утром 24 ноября. Обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Жильцов дома эвакуировали. Пожарные ликвидируют возникшее после взрыва возгорание.

На данный момент известно об одном погибшем – это мужчина 1974 года рождения. Он жил в соседней с эпицентром взрыва квартире. По предварительным данным, под завалами может находиться один человек. Общее число пострадавших – 14 человек, пишет ТАСС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.