В Кисловодске задержан мужчина, который готовил теракт в отношении прихожан еврейского культового учреждения. Об этом рассказали во вторник, 24 ноября, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Как уточняет ФСБ, задержан россиянин 2004 года рождения. Он действовал по указанию участников запрещенной в России международной террористической организации.

Задержанный признал вину и рассказал, что осмотрел местность вокруг синагоги, узнал, когда там собирается больше всего людей и самостоятельно собрал бомбу. После совершения теракта мужчина планировал сбежать в Сирию.

Расследование преступления по статье о покушении на совершение террористического акта продолжается.

Годом ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракты против еврейских культовых объектов в Ставропольском и Красноярском краях. Преступления готовили сторонники запрещенной в России международной террористической организации под предлогом защиты интересов палестинцев, пострадавших в ходе военного конфликта с Израилем.

В Ставрополе был задержан уроженец одной из стран Центральной Азии, который планировал устроить взрыв в торговом центре. Сотрудники спецслужб вовремя выявили преступные планы и сорвали их. В доме злоумышленника обнаружили составные части бомбы и средства связи с инструкциями от куратора.