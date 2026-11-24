Недавно стало известно, что в июле Джиган будучи в измененном сознании устроил стрельбу на территории своего загородного дома, около десяти часов удерживал собственных работников, а одного из них даже якобы ранил.

Самое чудовищное, что в этот момент в доме находились и дети. Они прятались от Джигана в шкафах и звонили матери. Оксана Самойлова в этот момент была в Италии. Дети признавались в любви маме и боялись, что отец их сейчас убьет. К счастью, Джигана удалось успокоить, а потом отправить в реабилитационный центр в Израиль.

С тех пор прошло несколько месяцев. В новом интервью Оксана Самойлова сообщила, что не поддерживает отношений с Джиганом, который до сих пор находится в реабилитационном центре. Не общаются с ним и дети. Более того, Оксана подчеркнула, что больше не намерена с ним оставлять наследников. Поэтому и подала иск об ограничении родительских прав минимум на полгода.

Также Самойлова рассказала о состоянии детей после дебоша Джигана. "Дети уже гораздо лучше. Прошло уже полгода, они в принципе уже восстановились и живут свою прекрасную детскую жизнь. Но работать им с психологом всю жизнь, однозначно", - заявила Самойлова на премии Voice Man Awards.

При этом Оксана подчеркнула, что не жалеет о своем решении предать огласке то, что происходит в ее личной жизни.

Напомним, Оксана Самойлова и рэпер Джиган были вместе 20 лет. Она родила ему четверых детей.

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