Певец, композитор и актёр озвучивания Константин Трофимов поделился в своем блоге трогательным воспоминанием о знакомстве с Евгенией Добровольской. Их первая и единственная личная встреча состоялась в 2010 году на "Мосфильме", когда артисту было всего 14–15 лет.

Трофимов рассказал, что сидел в инвалидном кресле и ждал своего товарища, когда к нему подошла Добровольская. Она не только поинтересовалась, почему подросток находится один, но и осталась с ним, проявив искреннюю заботу. По словам артиста, эта встреча оставила огромный след в его жизни.

"Было это в 2010 году — мне было лет 14–15. Я сидел на „Мосфильме“ и ждал, пока мой товарищ выйдет с озвучания и отвезёт меня на мою запись. Мимо пробегала куча людей: все куда-то идут, никто никуда не смотрит, а я сижу посреди всего этого шума и гама. Ну сидит мальчик в инвалидном кресле и сидит — никто даже не обращает внимания, мало ли что он тут делает. И вдруг вижу Женю.

Она шла прямо на меня медленными шагами, подошла, опустилась на корточки и очень пристально на меня посмотрела — так, будто рядом больше никого нет. Я словно отключился от внешнего мира на какую-то долю секунды и не мог понять, что происходит. Она глядела на меня абсолютно материнским взглядом, полным любви. Улыбнулась и таким же материнским голосом спросила: „А что мы тут сидим такие симпатичные? У тебя здесь родные работают? Ты чей?“

Пока я в состоянии шока мысленно подбирал ответ, она обернулась и весьма эмоционально произнесла в пространство: „Чей мальчик?!“ Я говорю: „Да свой я, свой. Я тут пою, Женя“. Это единственное, что я смог из себя выдавить. Она ещё более внимательно посмотрела на меня пронзительным взглядом, в котором промелькнуло удивление, но оно тут же сменилось улыбкой. Она сказала: „А, теперь всё ясно. Ну, если ты не возражаешь, я посижу с тобой, пока за тобой кто-нибудь не придёт“.

И в течение получаса она сидела со мной рядом на корточках, ещё и успев принести мне воды и пирога — я не знаю, откуда она их взяла, но откуда-то взяла. Так мы и познакомились. И с тех пор продолжали общаться, насколько это было возможно. Правда, в основном не лично, к сожалению — увидеться ещё раз так и не получилось. Это была открытая, честная, прямая девушка, которая всегда рубила правду так, как её чувствовала. Она была настоящей.

И хоть мы виделись вживую лишь однажды, она оставила огромный след в моей жизни. Спасибо тебе", — написал Трофимов.

Напомним, что Евгения Добровольская скончалась 10 января 2025 года . Актрисе было 60 лет, последние месяцы жизни она боролась с раком. О болезни бывшей жены Михаила Ефремова знали только самые близкие, она до последнего выходила на сцену. Похоронили звезду кино на Троекуровском кладбище столицы.