89 человек и 19 единиц техники разбирают завалы на месте взрыва газа в алтайском селе Кулунда.

По предварительным данным, под завалами может находиться один человек. В настоящее время пожар на месте происшествия потушен.

Кулундинскую районную больницу и Славгородскую ЦРБ перевели в режим ЧС и режим повышенной готовности.

"В дежурном режиме подготовлен 1 операционный стол и малая операционная. Дополнительно для оказания помощи направлен хирург из Ключевской ЦРБ", - рассказали РИА Новости в Центре управления регионом (ЦУР).

Взрыв газа и пожар произошли в пятиэтажном доме в алтайском селе Кулунда. Обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Погиб один человек, 14 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура проверит работу газового оборудования в доме.