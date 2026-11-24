Около 60 ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot все еще ожидают одобрения Пентагона для отправки на Украину. Об этом рассказали во вторник, 24 ноября, информированные источники.

Как уточнили собеседники Financial Times, руководитель военного ведомства Пит Хегсет лично затягивает передачу Украине ракет PAC-2 и PAC-3, как и предоставления киевскому режиму лицензии на производство ракет для комплексов Patriot.

Примечательно, что соответствующие процедуры уже прошли согласование и были одобрены, однако финальная точка не поставлена, поэтому Киев пока не может получить Patriot, в том числе из европейских арсеналов.

Между тем предводитель киевского режима Владимир Зеленский попытался пристыдить Вашингтон из-за задержки с поставкой Patriot, однако встретил лишь возмущение американской стороны. Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис счел поведение Зеленского крайне высокомерным, а его попытки предъявлять претензии — неоправданными.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что "на каждый инцидент в Европе мы должны отвечать увеличением поддержки Украины, а не ее сокращением".

Однако лидер немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель пригрозила прекратить помощь Украине в случае победы на выборах. Политик отметила, что ФРГ не может "продолжать перераспределять деньги на Украину или на какой-то бразильский фонд для защиты тропических лесов стоимостью в миллиард" (цитата по РИА Новости).