Михаил Ефремов смог наладить жизнь после освобождения из колонии. Актер вернулся на сцену, развелся с пятой женой и счастлив в отношениях с актрисой Дарьей Белоусовой.

Буквально накануне, 23 ноября, знаменитый актер появился на публике с молодой любовницей. Дело в том, что оба задействованы в одной театральной постановке и вчера состоялся пресс-показ. Ефремов и Белоусова предстали вместе на сцене, сыграв в спектакле "Васса Железнова".

Главную роль в постановке исполнила Ирина Розанова. Михаил Ефремов воплотил образ Прохора Железнова. А Дарья Белоусова сыграла роль Людмилы. Кроме них, в спектакле задействованы Анна Михалкова, Андрей Баков, Сергей Баталов и другие.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Ранее сообщалось, что после развода Михаил Ефремов оставил все имущество бывшей жене Софье Кругликовой, а сам снял квартиру и поселился там с 43-летней возлюбленной.

Отметим, что экс-супруга артиста недолго страдала в одиночестве. 54-летняя Софья Кругликова в августе оформила отношения с 59-летним Валерием Жуковым, лидером рок-группы "Жуки". Это ее третий официальный брак, а для музыканта — второй. С первой женой он расстался еще четыре года назад, у них двое несовершеннолетних сыновей.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>