Брюссель выдвинул новую инициативу по ужесточению визовой политики в отношении граждан России. Дополнительные ограничительные меры могут фигурировать в 22-м пакете антироссийских санкций, который прорабатывает в настоящее время Европейский союз.

Как отмечается в сообщении Еврокомиссии, в обновленных рекомендациях предлагается применять "весьма строгий подход" к выдаче туристических виз россиянам. В частности, рекомендуется не принимать российские паспорта без биометрических данных.

На границах при попытках граждан России въехать на территорию Евросоюза предлагается осуществлять тщательные индивидуальные проверки, при этом не обращая внимание на место, из которого россиянин пытается въехать в Шенгенскую зону.

Кроме того, Брюссель призывает проводить собеседования и систематическую проверку отпечатков пальцев по закрытой базе данных Шенгенской зоны (SIS). Если в одной стране ЕС конкретному человеку отказали во въезде, предписывается внести соответствующие сведения в SIS, чтобы исключить въезд через другой пограничный пункт, сообщает ТАСС.

В Еврокомиссии уже не раз призывали ужесточить процедуру и правила выдачи шенгенских виз россиянам, однако согласны с этим далеко не все члены Евросоюза, а принять соответствующие решения единолично Брюссель не может.

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка рассказал, что инициатива финских властей запретить выдачу туристических виз россиянам для въезда в страны Европы не встретила поддержку среди большинства членов ЕС. Политик призвал коллег по ЕС осознать, что "реальность такова, какова есть".

При этом громкое негодование вызвало заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Брюссель мог бы организовать кибератаки на Россию, чтобы заполучить персональные данные участников спецоперации — опять же, для введения визовых ограничений. Российские власти предупредили, что за такой букет преступлений можно лишиться свободы на 20 лет.