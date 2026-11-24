Для инфекции, которую прозвали "валящим с ног вирусом", характерна высокая температура тела, боли в горле и сильный кашель. Об этом рассказала во вторник, 24 ноября, сотрудник Института медицины и медтехнологий НГУ, заместитель директора НИИ туберкулеза Юлия Ермолаева.

Комментарий инфекциониста последовал за сообщениями о распространении такого заболевания в Казахстане. Ермолаева подтвердила, что этот вирус может быть завезен в Россию, как и любой другой респираторный патоген, из-за активного авиасообщения и миграции.

Опасность представляет тяжесть течения заболевания: температура может подскочить до 39-40 градусов, возникает ломота в теле и слабость, сильные головные боли и боль в горле, изнуряющий сухой кашель, цитирует специалиста ТАСС.

При этом в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана заявили, что в стране эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу остается обычной для текущего времени года.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина предложила способ снизить риск заражения ОРВИ. Эксперт отметила, что важно соблюдать простые бытовые привычки: мыть руки после улицы, транспорта и туалета, а также перед едой и после контакта с больным. Следует регулярно проветривать помещения и увлажнять в них воздух, а также пить достаточно воды. В местах скопления людей рекомендуется носить медицинские маски.