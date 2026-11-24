Восьмибалльные пробки ожидаются на дорогах Москвы вечером во вторник, 24 ноября.

После 17:00 в столице ожидается сильный снегопад, из-за чего средняя скорость движения в городе снизится. Москвичам рекомендовали пересесть на метро.

"Сегодня просим отнестись с пониманием, скорректировать свои планы и по возможности использовать для поездок метро", - сказали в столичном департаменте транспорта.

Тех, кто будет вынужден сесть за руль, стоит помнить о длинном тормозном пути в непогоду. Важно соблюдать дистанцию и снижать скорость перед пешеходными переходами.

В московский регион пришел балканский циклон Wilka, который спровоцировал похолодание и снегопад. Как ожидается, снег начнется днем во вторник и не прекратится до середины среды. В столице выпадет до 15 сантиметров осадков.