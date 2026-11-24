В Москве трагически погиб музыкальный продюсер Эльмир Магеррамов. Ему было 36 лет. Магеррамов работал с Ольгой Бузовой, Artik&Asti и другими знаменитостями.

По данным "Московского комсомольца", тело продюсера обнаружили у дома на улице Василия Ланового на западе Москвы. Причиной смерти, предварительно, назван несчастный случай. Все обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Перед трагедией, как пишет Mash, Магеррамов поскандалил с женой. Также знакомая продюсера рассказала, что он пил алкоголь.

О трагедии высказалась Ольга Бузова, она призналась, что любила и уважала Эльмира. Певица не может поверить, что молодого мужчины не стало.

"Вчера ночью меня команда шокировала ужасными новостями. Погиб Эльмир. Такой молодой, такой красивый! Такой добрый. Жить еще и жить… Все же наладилось. Все шло хорошо у тебя и шло в гору… Как же так…" — написала артистка на своей странице в соцсети.

Бузова выразила соболезнования родным и близким Магеррамова. Оля не скрывает, что смерть продюсера разбила ее сердце.

"Господи, столько теплых моментов связано с тобой: наши победы, наши концерты и первые шоу, дни рождения, гастроли. Боль огромная. Дыра какая-то. Перед глазами его огромные глаза. В них столько света, столько радости и любви. Люблю, люблю, люблю. Мой Эль, навсегда в сердце", — поделилась певица.

Напомним, что Эльмир Магеррамов работал в индустрии развлечений. Последние 10 лет он выступал в роли музыкального менеджера. Он сотрудничал с Ольгой Бузовой, Димой Биланом, T’Killah и другими знаменитостями. В последние месяцы продюсер не был задействован в крупных проектах.