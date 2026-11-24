Певец Александр Малинин давно живет за границей. Там же построили карьеру и постоянно находятся его дети, двойняшки Устинья и Фрол.

Прославленный исполнитель счастлив в третьем браке. Популярный певец женился на враче-гинекологе, кандидате медицинских наук Эмме в 1990 году. Именно она подарила ему двоих детей.

За границей семейство ведет роскошный образ жизни. Регулярно в соцсетях Эмма и Устинья публикуют фотографии и видео из ярких путешествий, дорогих ресторанов и шикарных отелей. Многочисленные поклонники сделали вывод, что Малинины ни в чем себе не отказывают и смогли обеспечить наследникам достойный уровень жизни.

Накануне, 23 ноября, Фролу и Устинье исполнилось 26 лет. Свой день рождения дочь Александра Малинина встретила в Гонконге. "В одном из моих самых любимых городов мира, в окружении самых любимых людей. Какой же прекрасный и насыщенный год это был. Год, в котором так много моих мечтаний стали реальностью, столько всего случилось впервые, и столько моментов хочется навсегда сохранить в памяти", - объявила Устинья на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Кстати, девушка явно оправилась после разрыва с женихом-англичанином Заком, с которым обручилась еще несколько лет назад. Однако год назад влюбленные разорвали помолвку. Свадьбы так и не случилось.

А недавно Устинья сообщила, что нашла новую любовь. Еще летом она показала возлюбленного, но только со спины. Теперь многочисленные поклонники ждут, когда пара объявит о свадьбе.

Напомним, что до встречи с Эммой Александр Малинин был женат дважды. Первая супруга подарила ему сына Никиту, вторая - дочь Киру. Кроме того, певец усыновил ребенка своей третьей супруги от предыдущих отношений.

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