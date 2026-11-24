Гидрометцентр России распространил предупреждение о потенциально опасной погоде в Москве и Московской области в связи с ожидающимся сильным снегопадом.

Как следует из прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра, днем вторника, 24 ноября, а также в течение среды, 25 ноября, в столичном регионе ожидается снег, местами сильный, на дорогах — снежные заносы и гололедица.

Кроме того, прогнозируется усиление северного ветра местами в порывах до 15 метров в секунду и метель.

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье до полуночи четверга, 26 ноября.

Гидрометцентр подтверждает, что в российскую столицу придет не только метеорологическая, но и настоящая зима с первым серьезным снегопадом и метелью. За несколько дней циклон наметет сугробы высотой десять сантиметров, а на севере Московской области — до 15 сантиметров. Температура воздуха под конец недели понизится, приблизившись к климатической норме: по ночам ожидается до минус семи градусов.

С учетом такого прогноза депутат Государственной думы Александр Ивачев призвал начальство лояльнее относиться к опозданиям сотрудников, а по возможности — перевести работников на удаленку. Парламентарий напомнил, что во время снегопадов растет количество ДТП, а вместе с ними — и пробок, поэтому добраться на работу вовремя становится труднее.