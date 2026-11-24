В России предлагается создать "Семейный банк отпусков", который позволил бы работающим гражданам передавать часть своего оплачиваемого отпуска супругу, родителям или совершеннолетним детям.

Как заявил автор этой инициативы, председатель думского комитета по развитию гражданского общества Борис Чернышов, такой подход позволит россиянам без лишних затруднений урегулировать бытовые ситуации. Политик указал, что нередко может потребоваться нескольких дней на поездку с ребенком, переезд или решение повседневных вопросов, при этом у близкого родственника могут остаться неиспользованные дни отдыха.

В обращении в главе Минтруда Чернышов предложил разрешить передавать часть отпуска членам семьи, но касаться это, по замыслу депутата, должно лишь того, что работник имеет сверх обязательных 28 календарных дней за каждый рабочий год — например, дополнительного отдыха, предоставляемого работодателем в рамках корпоративных программ. Запрещается передавать часть отпуска, защищающего здоровье — к примеру, за работу во вредных или опасных условиях.

В Министерстве труда пока не комментировали указанную инициативу, о которой сообщает РИА Новости.

Ранее вице-спикер Госдумы Мария Воропаева, которую цитирует ТАСС, предложила увеличить отпуск для отцов после рождения ребенка с пяти до семи дней, а также сделать его оплачиваемым. По мнению парламентария, никому не будет хуже "от того, что мы дадим отцу неделю возможности побыть с ребенком, опять же для того, чтобы обустроить быт в связи с появлением нового члена семьи".

Между тем россиянам рассказали, как рассчитываются отпускные, если оплачиваемый отпуск приходится на новогодние каникулы. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров напомнил, что при расчете отпускных не учитывается период с 1 по 8 января включительно, так как это федеральные новогодние праздники. Если на отпуск работника приходится праздничный день, отпуск продлевается, причем пролонгация автоматическая.