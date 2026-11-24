ВС России за минувшие сутки освободили населенный пункт Барвиновка в Запорожской области.

Село взяли подразделения группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Барвиновка важна для ВС России как опорный пункт на подступах к Гуляйполю. Наши военные смогут закрепиться на правом берегу реки Верхняя Терса, облегчить подвоз и маневр, а также затруднить украинские попытки контратаки.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Заливное в Запорожской области.