В этот день он именинник и главный герой Приморского океанариума. На сцену морж Миша выходит вместе с тренером Владимиром. 15-летнему юбиляру подготовили ни много ни мало спа-процедуры. Массаж упитанному животному делают в 10 рук.

После такого расслабления - как не поблагодарить массажистов. 13 лет назад моржа Мишу привезли в Приморский океанариум с Чукотки. Там малыша нашли одного, без самки. Шансов выжить самостоятельно у него не было. Дата рождения Миши, конечно, неизвестна, поэтому праздник отмечают в День моржа.

Такой подарок Михаилу, что называется, на один присест. Поднос деликатесов Михаил умял за пару минут.

"Он может очень много съесть, мы, наверное, даже не знаем сколько. Мы кормим его 3-4 раза в день и съедает до 30 килограммов в день", - рассказал Владимир Маслов, старший тренер Приморского океанариума.

В копилке ластоного артиста уже более 40 трюков. Морж может даже пародировать звуки животных. Миша очень общительный, поэтому всегда выкладывается на тренировках по полной, и даже просит, чтобы ему дали какое-нибудь задание.

Михаил весит 1125 килограммов. И несмотря на такие свои большие размеры, регулярно качает пресс, и будет поспортивнее многих. И конечно, такой джентльмен, очень любит целоваться.

А еще любит поспать часов так 12. Но всегда найдет время, чтобы показать себя во всей красе. Он настоящая звезда Приморского океанариума. Ролики с ним набирают миллионы просмотров, а своим легендарным поцелуем он приветствовал даже лидера КНДР.

Тренер Владимир Маслов работает с Мишей уже 6 лет. Называет его послом всех диких моржей. Этих морских зверей до сих пор добывают браконьеры, в основном ради клыков. Кроме того, нередко наносят урон животным и туристы.

"Находясь на небезопасном расстоянии, они могут испугать животных. А в процессе паники моржи, когда убегают от приближающихся туристов, они могут подавить малышей", - пояснил Владимир Маслов.

Два подвида моржей, атлантический и лаптевский, занесены в Красную книгу России. Тихоокеанский, такой как Миша, включен в красную книгу Камчатского края. Поэтому вопрос сохранения вида сегодня стоит довольно остро.