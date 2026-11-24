Певец Ярослав Дронов, более известный под звучным псевдонимом SHAMAN, дал юбилейный концерт в Кремлевском дворце. 35-летний артист поговорил с журналистами и сообщил о завершении карьеры.

22 ноября SHAMANу исполнилось 35 лет. Накануне, 23 ноября, певец дал большой концерт в честь круглой даты. Перед выступлением Ярослав Дронов пообщался с журналистами и ответил на ряд вопросов. Например, про райдер, в который входят портрет Владимира Путина в гримерке и березовый сок, участие в реалити-шоу с супругой Екатериной Мизулиной и работе после завершения музыкальной карьеры.

"Портрет президента всегда по райдеру в гримерке у меня стоит, а березовый сок — это просто для юмора", - отметил Ярослав, пояснив, что таким образом проверяет, как скрупулезно организаторы читают его требования.

О завершении карьеры Дронов высказался без обиняков. Он уже нашел, чем будет заниматься, если перестанет петь. "Если не музыка, то медицина — хирургия или стоматология. Я понимаю, что нужно было выбирать сразу, учиться. Если вдруг так случится, что надо будет уходить со сцены — пойду работать дворником, причем правым на машине УАЗ "Патриот", - с юмором высказался SHAMAN.

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