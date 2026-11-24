Уже 3 жилых дома по технологии крупно-модульного строительства возведены в Москве в рамках программы реновации. Два из них - в Черемушках. Один - в Бабушкинском районе. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Макс.

Каждый такой модуль - это почти готовая квартира. Площадью до 100 квадратных метров. Его изготавливают сразу с окнами, фасадами, инженерными системами и базовой отделкой. Таким образом, в заводских условиях жилой дом собирают почти на 90 процентов. Благодаря чему сроки работ на площадке сокращаются почти в два раза.

Так, жилой комплекс на улице Лётчика Бабушкина построили всего за 9 месяцев. Причем, с улучшенной отделкой. Кроме крупно-модульного, для реновации применяют и другие виды технологий. Одна из них - объемно-блочное домостроение. Когда на заводе изготавливают бетонные блоки отдельных комнат.