Три остановки сердца и восемь операций. Столичные врачи спасли женщину с тяжёлым инфарктом миокарда и множеством осложнений. Пациентка долгое время провела в реанимации в критическом состоянии. А за её жизнь боролась целая команда специалистов.

Она улыбается и медленно идёт на профилактическое обследование. Ведь меньше чем за три месяца она пережила три клинические смерти и едва не лишилась ноги.

"Поступила к нам в крайне тяжелом состоянии, в так называемом истинном кардиогенном шоке, когда сердце работает с существенным нарушениями, с инфарктом обоих желудочков. Что существенно ухудшает прогнозы у этих пациентов и в целом, надо сказать, что летальность этих больных в два раза выше, чем в целом с инфарктами миокарда", - пояснил Альфред Богданов, заместитель главного врача по терапевтической помощи городской клинической больницы им. Н.И. Пирогова.

К развитию обширного инфаркта привёл диабет. Его пациентке диагностировали 15 лет назад. Скачков глюкозы она не ощущала, поэтому приняла решение отказаться от терапии. Из-за чего диабет перешёл в хроническую стадию.

Ирина приехала в больницу в состоянии клинической смерти. Сосуды из-за диабета стали тонкими. Чтобы насытить кровь кислородом, пациентку перевели на аппарат ЭКМО, который заменял ей работу легких и сердца. Но восстановление кровотока спровоцировало разрыв сосудов в ноге.

"Это тяжелое ишемическое повреждение, которое было связано и с процедурами экстракарпоральной эксигенации, и с сахарным диабетом, и в итоге для спасения нижней конечности была выполнена операция по шунтированию кровотока в нижней конечности, которое позволило полностью восстановить кровообращение", - рассказал Сергей Лебедев, главный врач городской клинической больницы им. Н.И. Пирогова.

Но хирургические мероприятия состояние пациентки не улучшили. Встал вопрос о пересадке сердца. Но из-за тяжелого течения диабета специалисты пойти на риск не решились.

"Мы консультировались и проводили междисциплинарный консилиум с нашими коллегами из клиники Давыдовского. И нашли то окно, когда процедура деканюляции прошла для пациентки наиболее безопасно", - отметил Сергей Лебедев

Деканюляция – это включение в работу органов после процедуры ЭКМО: сердца и лёгких. За 80 дней нахождения в стационаре врачам удалось на только восстановить работу сердца пациентки, но и компенсировать диабет. Сейчас ей остается наблюдать за показателями сахара и регулярно ходить на профилактические обследования.