На главной выставке страны происходят удивительные вещи. В роли экскурсовода для маленьких москвичей выступает реставратор с мировым именем Елена Максимова. Именно она воссоздавала редкой красоты витражи - в этом павильоне.

Ребята следуют за Еленой по пятам, засыпают вопросами. Для неё участие в детских реставрационных мастерских - задел на будущее.

"Этот проект с мастер-классами - дети приходят, пробуют себя в этой профессии уже с малых лет. Смотрят, попадают в объекты культурного наследия не только как в музеи, чтобы посмотреть на экспонаты, а обращают внимание именно на здания, на стены, на лепнину", - рассказала Елена Максимова, архитектор – реставратор.

Более того, учатся всё это реставрировать. Сейчас задача - поэтапно воссоздать исторический витраж. Самые юные благодаря проекту получают сертификаты и призы, определяются с профессией.

"Первый сезон детских реставрационных мастерских был реализован в рамках Дней культурного и исторического наследия весной этого года. И получил очень много положительных откликов. Поэтому сейчас мы запускаем второй сезон", - рассказала Светлана Талалаева, начальник управления популяризации объектов культурного наследия Департамента культурного наследия г. Москвы.

Работы первых участников проекта стали украшением профильной выставки "ПРОреставрацию". Так что очередной набор готов закрепить успех. В Театре Эстрады все внимательно изучают результат реставрации редкой альфрейной живописи, панно и лепнины.

А следом - учатся навыкам золочения. Дети признаются: не верили, что так далеко зайдет. В глазах - желание осилить поставленную задачу за 12 мастер-классов.

Профессионалы такой реакции рады. Это действительно уникальная возможность - научить детей в интерьерах реального памятника реставрировать мозаику, фрески, витражи, живопись, лепнину. Конечно, всё адаптировано для их возраста. Но результат потрясающий.

"Это развивает вкус, это развивает кругозор. Они прямо с детства погружаются в эту тематику", - рассказала Виктория Радонова, художник-реставратор.

Дети на это чутко реагируют. Благодаря этому проекту за новое поколение реставраторов можно не переживать. Оно наверняка будет бережным и очень талантливым.