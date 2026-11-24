"Москва - столица кино". В столице запустили новую экскурсионную программу, которая на целый день перенесёт участников в мир мечты.

Путешествие начнётся на огромном пространстве "Москино". Гости прогуляются по улочкам старой столицы, а также европейских городов и деревень, где снимались известные сериалы. Узнают, как создаются фильмы.

Затем участники отправятся на киностудию имени Горького, где увидят подлинные костюмы из легендарных картин. А в завершение и сами смогут попробовать себя в роли режиссёров, актёров и операторов, сняв видео-этюд на профессиональной технике.

"Это синергия двух масштабных площадок, ранее таких туров не проводилось. Конечно, самая большая фишка этого тура: он полноценный, 8-часовой, когда участники посещают и экскурсию в кинопарке "Москино", - рассказала руководитель партнерского центра Кинокампуса киностудии Горького Елизавета Романова.