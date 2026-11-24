В постоянном городском шуме птичьим голосам непросто быть услышанными. И некоторые виды, например, зяблики и большие синицы поменяли тональность песен, чтобы пробиться сквозь низкочастотный гул мегаполиса.

"Птицы в целом поют на более высоких частотах, чем речь человека и чем этот гул. Но тем не менее какие-то элементы песни птиц могут пересекаться с низкочастотными звуками, которые составляют шумовое загрязнение", - рассказал Алексей Опаев, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН.

То есть без адаптации птичья трель превратилась бы для сородичей в "акустический швейцарский сыр" с кучей пробелов, потеряв свой смысл и информативность.

Понять на слух, как изменилось и изменилось ли вообще частота пения птиц - невозможно. Для этого используют специальные приборы, как вот этот рекордер.

Одни птицы переносят всю мелодию в более высокий диапазон, другие вовсе отказываются от низких нот, из-за чего песня становится проще и может даже напоминать рэп. В городе на пернатых влияет и так называемое световое загрязнение. В Москве можно заметить, что синицы уже с января – февраля начинают петь задолго до восхода солнца – им достаточно света фонарей. Но на птиц такие изменения негативно не влияют, это естественная реакция на окружающую среду.