Американский переговорщик и зять президента США Джаред Кушнер высказывался в защиту главаря киевского режима Владимира Зеленского, призывая Дональда Трампа не давить на него так сильно.

Как пишет New York Magazine, в интервью Кушнер рассказал, что пытался убедить президента Соединенных Штатов "прекратить нападки на Зеленского", которому эмиссар Вашингтона "сочувствует".

В то же время, признал Кушнер, "привычка украинской стороны вести переговоры публично лишь вредит делу". В качестве примера контрпродуктивности манеры Зеленского прилюдно жаловаться и выражать недовольство действиями западных стран американский переговорщик напомнил, как Трамп предложил Украине сменить президента после заявлений Зеленского про несправедливость.

Ранее утративший легитимность президент Украины в очередной раз разразился упреками в адрес западных спонсоров. На этот раз Владимир Зеленский выразил недовольство неэффективностью различных коалиций и коллективных форматов и пригрозил разобраться, какие объединения не выполняют "свою миссию" и остаются "пустыми оболочками".

Жаловался Зеленский и на то, что американцы не дают ответов на запросы из Киева по поводу работы спутниковой системы Starlink. Предводитель киевского режима заявлял, что "четких объяснений пока нет".