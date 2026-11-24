Министру иностранных дел демократического государства стыдно не понимать очевидные вещи. Такое замечание сделала представитель МИД России Мария Захарова в адрес главы германской дипломатии Йоханна Вадефуля.

В ответ на заявление Вадефуля о том, что Крым и Донбасс необходимо "вернуть" киевскому режиму, Захарова напомнила, что жители этих территорий на референдумах однозначно выразили желание вернуться в состав России. Местное население определило судьбу "своей земли, которую неонацистские вурдалаки, курируемые в том числе Германией, хотели испохабить, в очередной раз попытавшись "очистить" от коренного населения и переписать историю".

Представитель МИД России риторически поинтересовалась в соцсетях, голосовал ли когда-либо кто-то из жителей североатлантических стран хоть раз на референдуме за расширение НАТО на восток, а также напомнила о современных реалиях: "Народы, живущие под гнетом западных режимов, подавленно безмолвствуют".

Резюмировала Захарова предложением к германскому министру, который позиционирует себя как "христианский демократ", учить историю, право и закон Божий: "Стыдно на таком посту не понимать элементарных вещей".

Ранее в грубом невежестве уличали предшественницу Вадефуля на посту министра иностранных дел Германии. Анналена Бербок опростоволосилась во время интервью, назвав датскую автономию Гренландию членом Европейского союза.

Помощник президента России Владимир Мединский предложил организовать руководителю дипломатической службы ЕС Кае Каллас индивидуальный ликбез по истории. Доктор исторических наук отреагировал на абсурдное утверждение главы евродипломатии о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 государств.