Певец SHAMAN дал юбилейный концерт и оскандалился. Вот в чем дело.

22 ноября исполнитель Ярослав Дронов, более известный под звучным псевдонимом SHAMAN, отметил круглую дату. Одному из самых патриотичных артистов отечественной эстрады исполнилось 35 лет. По такому случаю певец дал большой концерт.

Вот только в Сети крайне неоднозначно отнеслись к некоторым событиям, которые случились в Кремлевском дворце. В частности, многие раскритиковали новые штаны SHAMANа с дыркой и российским флагом. А другим не понравилось, как исполнитель бухнулся на колени перед гитаристом, стал бурно двигаться в такт ритму, а потом даже протянул руку и пальцами начал теребить переключатель на гитаре.

В результате Ярослав в своем официальном телеграм-канале прокомментировал шумиху. По его словам, он дал себе "полную волю". "Я музыкант и актер, который с самого начала соединяет в себе множество жанров. Каждая моя песня — это моноспектакль. Если это симфонический оркестр, то значит — строгий смокинг, народная песня — разухабистая удаль, эстрада — блистательный шик, рок — хулиганский и дерзкий, а в песнях о Родине — гордость и сердце, отданное целиком", - заявил SHAMAN.

Дронов дал понять, что не намерен снижать обороты. "Мне интересно быть разноплановым артистом, я считаю, что это моя главная сила! Любить свою страну я буду громко! Жить — с удовольствием! В свои 35 я не вижу причин не быть собой", - заключил певец.

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