Сериал "Клон" сыграл огромную роль в жизнях Джованны Антонелли и Мурило Бенисио, которые воплотили образы Жади и Лукаса на экране. И не только потому, что о них в итоге узнал весь мир.

На момент старта съемок теленовеллы и Джованна, и Мурило были несвободны. Но чем дольше актеры отыгрывали любовь в сериале, тем ближе они становились в реальной жизни. В итоге между главными звездами "Клона" закрутился служебный роман.

Долго скрывать его не получилось, и в итоге вся Бразилия обсуждала любовь Антонелли и Бенисио. Пикантности ситуации придавал тот факт, что незадолго до этого актеры расстались со своими вторыми половинками. И хотя Джованна потом утверждала, что ее развод случился до того, как она начала встречаться с Мурило, ей мало кто верит до сих пор.

Звезды теленовеллы поженились, и вскоре актриса родила от возлюбленного сына. Счастливые родители назвали мальчика Пьетро. К сожалению, сказка Антонелли и Бенисио быстро подошла к концу, и они разошлись. Наследник звезд остался жить с матерью, тогда как Мурило налаживал личную жизнь с другой актрисой.

Экс-влюбленные долго не могли найти общий язык. Бенисио даже подавал в суд на Антонелли, когда она вместе с их сыном хотела отправиться в США вслед за новым избранником. Из-за долгих разбирательств с экс-супругом Джованна в итоге оставила возлюбленного и осталась вместе с Пьетро в Бразилии.

Наследник звезд "Клона" рос с матерью, но часто бывал и у своего отца. Антонелли и Бенисио никогда не скрывали сына, и поклонники пары могли наблюдать за тем, как он растет. Однако с недавнего времени Пьетро не узнать. Из нескладного подростка он превратился в настоящего мужчину.

Пьетро Бенисиу уже 21 год. На днях звезда "Клона" записала видео, на котором показала, как они с сыном исполнили хит Леди Гаги и Бруно Марса "Die With a Smile". На опубликованных кадрах Джованна и Пьетро сидят на кухне. Парень играет на гитаре, а актриса подпевает наследнику.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Поклонники звезды "Клона" не смогли сдержать восторга при виде ее возмужавшего сына. Многие отметили, что Антонелли вырастила собственного Лукаса. И действительно, невозможно не заметить, что Пьетро является копией знаменитого отца.

"Ай, какие милые! Я влюбилась в этот влог"; "Сынок — одно лицо с Лукасом"; "Красавцы"; "Как в сериале, получился клон"; "Совсем взрослый сын уже", — пишут в комментариях поклонники актрисы.