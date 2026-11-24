Снегопад, который ожидается в столичном регионе 24-25 ноября, принесет огромную массу осадков. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как написал метеоролог в социальных сетях, в Москве выпадет снег "массой, эквивалентной 400 Останкинским телебашням, вмороженным в сугроб". Уже к вечеру вторника, 24 ноября, в отдельных районах Московской области может намести до восьми сантиметров снега.

Ведущий специалист метеоцентра "Фобос" Михаил Леус заявил в интервью радио Sputnik, что 24 ноября станет первым днем метеорологической зимы: среднесуточная температура опустится ниже нуля градусов. Произойдет это примерно на 12 дней позднее средней многолетней даты начала метеорологической зимы.

Что касается снежного покрова, Леус предупредил, что с учетом относительно холодных прогнозов на конец ноября и начало декабря Москву ждет "постоянный снежный покров, с которым мы попрощаемся только весной следующего года".

Между тем повышенный, "желтый", уровень погодной опасности введен в Москве и Подмосковье до полуночи четверга, 26 ноября, как в связи с ожидающимся снегопадом, так и с прогнозируемым сильным ветром — до 15 метров в секунду.