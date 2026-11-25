Овны

Не соглашайтесь на условия, которые понимаете только наполовину. Попросите объяснить простыми словами. Неловкость пройдет, а ясность поможет принять решение.

Тельцы

Не соглашайтесь продать любимую вещь только потому, что предлагают хорошие деньги. Подумайте, не пожалеете ли потом. Личная ценность не всегда совпадает с ценой.

Близнецы

Луна в вашем знаке. Познакомьте людей, у которых есть общий интерес. Расскажите, что их объединяет. Дальше беседа может продолжиться без вашей помощи.

Раки

Если ребенок рассказывает о неудаче, не начинайте с того, как надо было поступить. Сначала посочувствуйте. Об ошибках поговорите, когда он успокоится и сможет слушать.

Львы

Не снижайте цену своей работы только потому, что заказчик удивился стоимости. Объясните, что входит в сумму. Удивление еще не означает завышенной цены.

Девы

Дайте себе право закончить разговор, который давно ходит по кругу. Повторите свою позицию. Возможно, обе стороны уже сказали всё, что могли.

Весы

Не угадывайте, почему человек перестал писать. Один раз спросите прямо. Без ответа переключитесь на свои дела. Предположения только отнимут время.

Скорпионы

Принимая помощь, не спешите обещать равноценную услугу немедленно. Венера в Весах поддерживает взаимность. Но благодарность тоже важна, не всё требует расчёта.

Стрельцы

Не откладывайте интересную встречу из-за того, что вам нечего нового рассказать. Общение не экзамен. Можно просто послушать друга и провести время вместе.

Козероги

Если вас зовут руководить общим делом, обсудите право принимать решения. Ответственность без полномочий утомляет. Уточните условия до того, как начнётся работа.

Водолеи

Солнце в гармоничном аспекте с Плутоном. Предложите решение общей проблемы. Объясните, что улучшится. Начните с перемены, которую будет легко проверить.

Рыбы

Не прячьте своё увлечение только потому, что окружающие считают его несерьёзным. Оно не обязано приносить пользу всем. Достаточно, что вам нравится.