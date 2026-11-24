Сервис "Мосбилет" и Департамент культуры Москвы представили подборку постановок, где танцевальные номера играют ключевую роль в раскрытии сюжета. Зрителям предлагают оценить мастерство артистов в спектаклях, сочетающих классические традиции и современные сценические решения.

"Бабий бунт в нашем колхозе" - это музыкальная постановка в театре "Русская песня", основанная на произведениях Михаила Шолохова. Режиссер Нина Чусова воссоздает быт казачьего хутора через народную хореографию.

• Даты показов: 10 декабря и 7 февраля.

• Возрастное ограничение: 12+.

• Продолжительность: 2 часа 50 минут с антрактом.

На сцене выступают артисты ансамбля "Русская песня" и балета "Живая планета", исполняющие казачьи и цыганские танцы.

В Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представлен спектакль-оперетта "Зимний вечер в Шамони". Режиссер Александр Титель включил в постановку зрелищные номера, включая канкан в исполнении артистов в горнолыжных костюмах.

• Даты показов: 4, 5 декабря, 5 и 6 января.

• Возрастное ограничение: 12+.

• Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом.

Музыкальное сопровождение включает произведения Жака Оффенбаха, Имре Кальмана, Франца Легара и Иоганна Штрауса.

Спектакль-концерт "Мюзикл на чердаке" в театре "Поколение" погружает зрителей в атмосферу мировых хитов. Герои постановки, режиссером которой выступила Анастасия Рудикова, исполняют чечетку, джаз и танго.

• Дата показа: 31 декабря.

• Возрастное ограничение: 12+.

• Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом.

Хореографом-постановщиком проекта стала Вероника Гагкаева.

Московский театр оперетты предлагает зрителям мюзикл "Монте-Кристо" по мотивам романа Александра Дюма. Постановка отличается сложной хореографией с элементами паркура и масштабными декорациями-трансформерами.

• Даты показов: 8–13 декабря.

• Возрастное ограничение: 12+.

• Продолжительность: 2 часа 40 минут.

Сюжет охватывает ключевые эпизоды истории, от замка Иф до балов-маскарадов.