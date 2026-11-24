Территориальным органам Роспотребнадзора и властям субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья поручено ускорить темпы вакцинации от гриппа.

Как рассказали во вторник, 24 ноября, в пресс-службе Роспотребнадзора, глава ведомства Анна Попова провела совещание, посвященное эпидситуации по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу.

Наряду с распоряжениями по активизации прививочной кампании Попова велела обеспечить контроль за готовностью медицинских организаций к приему, обследованию, лечению больных ОРВИ, гриппом, внебольничными пневмониями, сообщает РИА Новости.

Особое внимание уделено соблюдению противоэпидемического режима в детских, медицинских и социальных учреждениях. Специалисты отмечают, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в России происходит преимущественно за счет детей школьного возраста.

Ранее сообщалось, что не только для воспитанников, но и для родителей и персонала детских садов при входе в учреждения проводится бесконтактная термометрия.

Тем временем инфекционист Юлия Ермолаева рассказала, что для инфекции, которую прозвали "валящим с ног вирусом", характерна высокая температура тела, боли в горле и сильный кашель. Эксперт подтвердила, что этот вирус может быть завезен в Россию из Казахстана, как и любой другой респираторный патоген.