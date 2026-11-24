Новейший российский антропоморфный робот в эти минуты направляется к МКС - на борту грузового корабля "Прогресс МС- 36". Запуск ракеты-носителя состоялся во вторник с космодрома Байконур.

"Союз-2.1б" успешно вывела грузовик на орбиту. И в ближайшие часы на Международную космическую станцию доставят более двух с половиной тонн грузов. В том числе продукты, воду, топливо, кислород.

И передовую отечественную разработку - "Теледроида". Этот робот будет помогать специалистам Роскосмоса выполнять различные задачи за пределами станции. Он полностью защищён от вакуума и радиации. Имеет 30 степеней подвижности. Может действовать автономно, а также в режиме так называемого аватара - тогда он копирует движения оператора, который управляет роботом удалённо.