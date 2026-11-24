Саммит лидеров России, Китая и США стал первым шагом к возрождению принципа неделимой безопасности, его гарантом на международной арене выступает Владимир Путин. Встреча доказала, что странам запада не удалось изолировать Россию. Такие заявления сегодня прозвучали в Госдуме до начала пленарной сессии.

Ну а основной темой в повестке сегодня было третье - завершающее - чтение главного финансового документа страны. Проект федерального бюджета на следующий год и плановый период 28-го и 29-го годов свёрстан с учётом современных вызовов.

Депутаты одобрили более 700 поправок. Изменения помогут усилить технологическое лидерство России и поддержать развитие регионов. Ключевые пункты документа направлены на выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.

Особое внимание - укреплению безопасности России, а также поддержке участников СВО и их семей. В следующем году доходы бюджета превысят 43 триллиона рублей. Расходы - чуть менее 49 триллионов. Дефицит ожидают на уровне 2,2 процента ВВП. При этом уже в 28 году превышение расходов над доходами сократится - до 1,9 процента.