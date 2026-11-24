Европейцы настаивают на трансформации трехсторонних переговоров России, США и Украины в четырехсторонние. Об этом рассказал во вторник, 24 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, пока нет четкой даты продолжения переговоров, а по их формату "существуют разные точки зрения".

Москва не видит смысла в подключении Европы к переговорам по украинскому урегулированию, поскольку неясно, "какая добавленная стоимость может появиться от участия европейцев, какой это может быть дополнительный вклад в процесс мирного урегулирования", цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что в Брюсселе "в курсе" приглашения российского лидера Владимира Путина, адресованного европейским политикам, посетить Москву и обсудить тему евробезопасности. Однако "мы продолжаем фокусироваться на встречах в многостороннем порядке".

Между тем депутат бундестага Рольф Мютцених выразил убежденность в том, что Европе необходимо как можно скорее назначить переговорщика для диалога с Россией, поскольку "наконец должен появиться европейский формат переговоров с Москвой об урегулировании конфликта".