Президент России Владимир Путин примет участие в конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которая планируется в Москве 26-28 ноября. Об этом рассказал во вторник, 24 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как напомнил официальный представитель Кремля, российский лидер традиционно участвует в этом мероприятии, организатором которого выступает Сбер. Не будет исключения и в этом году.

Дмитрий Песков не стал раскрывать детали готовящегося AI Journey, но заверил, что "в этот раз это будет еще более интересное мероприятие" (цитата по РИА Новости).

Ранее президент России Владимир Путин сослался на мнение экспертов, которые предупреждают: распространение искусственного интеллекта может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю, причем при помощи "кем-то настроенных алгоритмов". Это грозит обезличиванием и цифровым тоталитаризмом.

При этом распространение технологий искусственного интеллекта (ИИ) является одним из элементов современного мира, которые учитываются в российской системе образования. Так, в Минобрнауки рассказали, что этика применения ИИ будет учтена в обновленном курсе философии на нефилософских направлениях подготовки в вузах.