Анастасия Волочкова в скором времени может снова стать мамой. Об этом сообщила модель и светская львица Алена Кравец.

Недавно стало известно, что 46-летняя белокурая красавица Алена Кравец ждет ребенка. Эта беременность далась ей непросто, путь к ней был долгим и тернистым. Сама модель не скрывает, что пробовала разные способы стать мамой — в том числе и ЭКО. Вот наконец ее мечта сбылась!

Теперь Алена с особым трепетом относится к своему состоянию и наслаждается беременностью. Модель должна стать мамой в 2027 году, однако уже выбрала сделать крестной балерину Анастасию Волочкову.

Дело в том, что знаменитая артистка является крестной матерью дочери подруги Алены Кравец, так что модель со знанием дела подходит к этому вопросу.

"Крестные родители должны участвовать в жизни крестников, наставлять их и молиться за них. Я думаю, именно Настя с ее большим сердцем и чистой душой лучше всего подходит на эту роль", - заявила Кравец Teleprogramma.org.

Знает ли о желании Алены сама Анастасия, пока неизвестно. Также пока является тайной, кого ждет Кравец, мальчика или девочку.

Ранее Алена Кравец пришла на помощь приемной дочери, когда та стала жертвой телефонных мошенников. Та взяла посылку у неизвестного и отправила ее через "Почту России". Так Даниелла стала соучастницей преступления. Вскоре к Кравец пришли правоохранители, ей предъявили обвинение по статье "Мошенничество". Девушке грозило лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей. В результате она получила 2,5 года условно. Алена Кравец нашла ей адвоката и поддержала.

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