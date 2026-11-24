Юмористка Карина Мейханаджян шокирована знакомством с народным артистом РСФСРС Геннадием Хазановым. Молодая артистка призналась, что общение с мэтром обернулось для нее психологической травмой.

Как рассказала Карина в интервью Карену Адамяну, знакомство с Хасановым произошло на съемках шоу Николая Цискаридзе "Сегодня вечером". По словам Мейханаджян, она вместе с Зоей Яровицыной получила приглашение на передачу Николая Цискаридзе в последний момент. Выпуск под названием "Юмор сквозь года" был приурочен к 1 апреля.

В студии собрались мэтры отечественного юмора — Семен Альтов, Клара Новикова, Юрий Гальцев и Геннадий Хазанов. Молодые артистки сильно волновались перед встречей с именитыми коллегами, однако Цискаридзе заверил девушек, что на съемках царит исключительно дружеская атмосфера.

Каково же было удивление Мейханаджян, когда спустя несколько минут после начала записи Хазанов задал ей весьма обидный вопрос. "Карина, а то, чем вы занимаетесь, вы считаете, тоже можно назвать творчеством?" — процитировала народного артиста юмористка.

Карина попыталась вступиться за себя и своих коллег. Однако, по ее воспоминаниям, Хазанов не считал уместным ставить стендап-комиков в один ряд с артистами театра.

"Почему мы должны быть на равных? Мы выступаем в театре, у нас это серьезный жанр, а вы там выступаете в барах", — передала Мейханаджян смысл высказывания мэтра.

Попытка рассказать об истории возникновения стендапа также не увенчалась успехом. Как утверждает Карина, Хазанов резко оборвал ее, дав понять, что происхождение этого жанра его не интересует. "Я должна признать, что этот вечер меня травмировал", — сказала Мейханаджян в беседе с Адамяном.

При этом далеко не все представители старшего поколения повели себя подобным образом. Например, Юрий Гальцев после съемок сам подошел к Карине и Зое и предложил вместе сфотографироваться.