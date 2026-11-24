В России успешно прошел испытания патрон с начальной скоростью 1 550 метров в секунду. Об этом рассказал во вторник, 24 ноября, оружейник-конструктор Владислав Лобаев.

Как уточнил специалист, этот патрон можно назвать квазигиперзвуковым, поскольку "он чуть-чуть не дотягивает до 1 600 метров в секунду", сообщает ТАСС.

Преимуществом новинки Лобаев назвал хорошую пробиваемость и высокую точность: при работе по дронам до 500 метров он практически не нуждается в поправках — куда целишься, туда и попадаешь. По словам оружейника, "это практически лазер".

Еще одной успешной разработкой российского ОПК стала снайперская винтовка с системой автозахвата цели. Как рассказал Лобаев, это оружие устанавливается на тяжелый квадро- или гексакоптер, также оно может быть установлено на дрон самолетного типа. Подобная "летающая" снайперская винтовка с электроспуском может патрулировать район несколько десятков минут, а также до часа висеть в воздухе.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов, в свою очередь, подтвердил сохранение высокого интереса к продукции российского оборонно-промышленного комплекса во всем мире. Портфель заказов достиг рекордных 65 миллиардов долларов. Особым конкурентным преимуществом нашего оружия и военной техники является то, что они прошли проверку в реальных боевых условиях.

Как подчеркнул Чемезов, Россия стремится закрепить за собой второе место по экспорту вооружений в мире несмотря на то, что "мы воюем и в первую очередь должны выполнять гособоронзаказ для своей армии". Глава "Ростеха" заверил, что попытки "нас поджимать" со стороны Франции, ФРГ и ряда других стран ни к чему не приведут.

Ранее в России иронично приняли похвальбу президента Франции Эммануэля Макрона после испытаний французской баллистической ракеты M51.3. Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что у французов "силенок не хватит разобраться с нами, пугать нас такими ракетами смешно".