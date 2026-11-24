Елизавета Боярская в честь Дня сыновей опубликовала редкий снимок, на котором запечатлены ее дети Андрей и Григорий. Актриса рассказала о ребятах.

В своем официальном телеграм-канале Елизавета Боярская призналась, что сыновья многое в ней меняют и учат ее каждый день. Так, младший Григорий умеет замечать прекрасное в мгновении.

"Мы, взрослые, все время куда-то спешим, часто ходим "в шорах": телефон разрывается, в голове тысяча дел. А Гриша может вдруг остановиться и сказать: "Мама, посмотри, какое красивое дерево!" или "Смотри, какой необычный дом!" И я замираю вместе с ним, буквально заставляю себя остановить этот бесконечный бег, чтобы просто почувствовать момент", - рассказала актриса.

А вот старший Андрей уже находится во власти подросткового возраста. Тем не менее, по словам Елизаветы, он поражает ее чувством юмора, чуткостью, заботой и неожиданной взрослостью.

"Андрей - большой помощник, он очень классно готовит, и ему это занятие прямо нравится. Тут он точно не в меня))) Я у него учусь", - призналась Боярская.

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Комментаторы в Сети рассыпались в комплиментах и поздравлениях. По мнению фанатов, младший сын растет буквально копией Боярской.

Напомним, в 2009 году Елизавета Боярская познакомилась на съемках с актером Максимом Матвеевым. Уже летом 2010 года артисты сыграли свадьбу. Причем влюбленные предпочли не делать из этого громкое событие, наоборот, торжество прошло тихо и в кругу самых близких. В 2012 году Боярская родила сына Андрея, а спустя шесть лет - второго наследника Григория.

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