Закон о повышении минимального размера оплаты труда утвержден. Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении правительственный проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

Как пояснял ранее министр финансов Антон Силуанов, показатели принятого Госдумой федерального бюджета позволят сохранять низкий уровень госдолга. На следующие два года дефицит бюджета предусмотрен примерно на прежнем уровне — 5,1 триллиона рублей в 2028-м и 5,3 триллиона в 2029-м.

Как сообщила пресс-служба нижней палаты парламента, минимальный размер оплаты труда в России с 2027 года вырастет до 28 935 рублей. Благодаря увеличению МРОТ на 6,8% - на 1842 рубля - вырастет минимальная расчетная база для социальных пособий. В частности, на этой основе рассчитывают выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности.