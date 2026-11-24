Спекуляции германских средств массовой информации о космической деятельности России призваны отвлечь внимание от недобросовестных шагов НАТО в этой сфере. Такое заявление сделал во вторник, 24 ноября, российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

Дипломат прокомментировал публикации СМИ со ссылкой на немецкую разведку о том, что Россия якобы запланировала запуск космического спутника с ядерной боеголовкой.

Посольство России в Берлине вслед за этим решительно отвергло беспочвенные инсинуации, назвав их частью пропагандистской кампании по дискредитации нашей страны и ее инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. В действительности Москва долгие годы старается сохранять космос свободным от оружия любого вида.

Сергей Нечаев, в свою очередь, попенял германским журналистам на абсурдные домыслы, которые не имеют ничего общего с действительностью. При этом дипломат напомнил про опасную тенденцию применения членами НАТО космических группировок, заявленных как системы гражданского назначения, для обеспечения боевых действий иностранных военных, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что в публикациях про приписываемое России космическое ядерное оружие "такое количество "якобы", "возможно" и "по утверждению неизвестно кого" содержится, что, конечно, вряд ли их стоит воспринимать всерьез".