Виктор Сухоруков весной был госпитализирован с инфарктом. Народному артисту России провели операцию на открытом сердце. За погода звезда фильма "Брат" восстановился. Но проблемы со здоровьем у актера остаются, врачи предупредили его о риске инсульта.

На этом фоне ряд СМИ выпустил шокирующую новость. Якобы у Сухорукова обнаружили еще и рак. При этом подробности не сообщались.

Журналисты NEWS.ru поинтересовались у Виктора Ивановича, как он себя чувствует, и правдивы ли сообщения о его диагнозе. Актер не стал увиливать и раскрыл всю правду о своем самочувствии. По словам звезды фильма "Брат", слухи раздули из ничего. Актера очень злит, что о нем распускают подобные сплетни.

"Хожу на обследования, хожу. И вот пошел я сдавать анализы, и вдруг какая-то из ваших коллег, сволочь, пишет, что у меня онкология, что у меня взяли биопсию, что я уже одной ногой в могиле. Я презираю таких людей, и считаю, что это неграмотно", — поделился Виктор Иванович.

При этом Сухоруков не отрицает, что весной перенес операцию. По словам актера, после хирургического вмешательства он чувствует себя превосходно.

"Какой у меня был инфаркт, я не знаю. Мне сказали врачи, что надо делать операцию, и я ее сделал. И сегодня я стою перед вами, осталось только „Цыганочку“ сплясать", — заявил актер.