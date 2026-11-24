В сложных погодных условиях необходимо расширять возможности парковки транспортных средств. Такое мнение высказала во вторник, 24 ноября, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

По мнению парламентария, "было бы правильно рассмотреть расширение возможности для парковки во время разгула стихии — например, не штрафовать водителей, которые нарушили соответствующие правила по понятным причинам".

Также, полагает Кавшар можно было бы уменьшить тарифы муниципальных стоянок или совсем отменить оплату за их использование в пиковые часы снегопадов, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель главы думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев напомнил: автовладельца могут наказать рублем, если глубина протектора зимних шин составляет менее четырех миллиметров. Нарушителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Между тем в ожидании сильного снегопада в столичном регионе автовладельцев просят по возможности пользоваться общественным транспортом вместо личного. Во избежание формирования заторов и пробок лучше пересесть на метро.