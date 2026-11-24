Америка ставит себя в очень неудобное положение. Создается впечатление, что она следует тем же курсом, что и Путин, который хочет заставить Украину капитулировать, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

По словам Зеленского, президент США Дональд Трамп настаивает на заключении мирного соглашения как можно скорее, в идеале — до января. Украинский лидер опасается, что это произойдет за счет давления только на Украину. Он дал понять, что не намерен идти на заключение соглашения до января.

Зеленский планирует обратиться к новому, контролируемому демократами Конгрессу США, который соберется на первое заседание 3 января, и добиться возобновления военных поставок Украине. Он пожаловался, что поставка 48 ракет Patriot задерживается, потому что до сих пор не одобрена американским министром обороны Хегсетом. Кроме того, по словам главы киевского режима, по-прежнему действуют ограничения на использование Украиной системы спутниковой связи Starshield.