Семья Усольцевых пропала в тайге в Красноярском крае почти год назад. Сергея, Ирину, их дочь Арину и собачку Ладу ищут тысячи волонтеров, но на сегодняшний день нет ни единой зацепки.

Правоохранители уверены, что выжить туристам не удалось. А пользователи Сети строят догадки и считают, что семья могла сбежать из страны. Знакомый Усольцевых Валентин Дегтярев неоднократно говорил, что сын Ирины Данил Баталов может скрывать важную информацию.

После очередного громкого заявления Дегтярева Данил пообщался с журналистами "АиФ". Он признался, что не был в курсе планов родителей. "От чего им прятаться, я не ведаю. Очень бы хотел это понять", — поделился сын Усольцевой.

При этом Баталов заявил, что у Сергея было много секретов. "Я точно осознал, что отца (Данил так называет отчима Сергея — прим. ред.) своего совсем не знал, много у него тайн, оказывается. Заблудиться они не могли. Мама моя далеко бы не пошла, тем более если бы испортилась погода", — отметил Данил.

Также Баталов прокомментировал видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что поздно вечером накануне пропажи Усольцевы уехали в противоположную от туристической базы сторону — к тропе на Кутурчинское Белогорье.

"Вот это ночное видео, которое вдруг всплыло, где отец с мамой едут не на базу после бани, а в другую сторону. Если честно, я сначала думал, что это фейк. Кадры ведь легко отзеркалить. Но, возможно, они действительно просто случайно туда повернули, а на обратное движение камера не среагировала", — поделился Данил.

Баталов по-прежнему подчеркивает, что верит, что его семья жива. Ранее Данил рассказывал, что ему поступил звонок с заграничного номера. Он не успел ответить, но считает, что это мама пыталась с ним связаться.