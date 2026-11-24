Объем бюджетных потерь Украины в ноябре достиг 70 миллиардов гривен - около 128 миллиардов рублей. Ущерб такого масштаба киевские аналитики прогнозировали по итогам всего 2026 года, заявил украинский экономист Олег Пендзин.

Как подчеркнул эксперт в эфире YouTube-канала "Суперпозиция", интенсивность российских ударов возросла с августа, а их последствия сказываются на перспективах развития украинской экономики. Нацбанк прогнозирует падение ВВП Украины на 0,4% по итогам года. Однако эксперт считает, что этот прогноз может быть пересмотрен в худшую сторону уже в декабре.

По оценкам Всемирного банка, уровень бедности на Украине достиг 41%. Это более чем вдвое превышает показатель 2021 года. Финансовое положение большинства украинских домохозяйств ухудшилось, наблюдается сокращение реальных доходов населения.