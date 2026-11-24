Вслед за местными знаменитостями, покидающими украинскую столицу из-за невозможности жить с комфортом, из Киева на запад Украины потянулись и рестораторы. Британские журналисты, прогулявшись по пустому Крещатику, насчитали десятки закрытых кафе и ресторанов. На это накладывается частое отсутствие воды, не работающая канализация и перебои с электричеством. Появились кадры Трипольской ТЭЦ, по которой совсем недавно был нанесён удар. Сплошные руины. И такая картина с объектами энергетики по всей Киевской области, жалуется Зеленский: "Чтобы противодействовать атакам русских, нам нужно больше Ф-16 и шведских самолетов "Грипен", партию которых Украина получит в январе. Также нам необходимы ракеты для систем ПВО"

Речь прежде всего про ракеты для американских систем "Пэтриот". Именно они могли бы защитить небо над Киевом. Однако, по данным "Файнэншл Таймс", США задерживают поставки. Хотя европейцы их уже проплатили. Основную часть средств выделила Германия, несмотря на то, что большинство немцев помогать Украине уже не хотят.

"Согласно данным опроса, проведённого по заказу фонда Кербера, 53% респондентов заявили, что Германия больше не должна предоставлять Украине военную помощь. Год назад таких было 39%", - пишет "Блумберг".

Но канцлера ФРГ мнение бюргеров не особенно волнует. Он как заведенный твердит, что Украину необходимо продолжать спонсировать, невзирая на растущие аппетиты режима. Помимо тех девяноста миллиардов, что ЕС уже согласовал для Киева, на следующий год Зеленский запросил ещё сорок пять. Мерц хочет включить эти траты в семилетний бюджет всего Евросоюза как обязательную статью расходов. Но Чехия, Словакия, Венгрия и Польша категорически против.

Однако канцлер Мерц непреклонен. Он даже обещает заблокировать принятие бюджета Евросоюза, если траты на Украину туда не будут включены. Решение собираются принять в пятницу. И в случае провала, союзникам Киева придется выделять средства на войну из собственных бюджетов. А это куда сложнее объяснить гражданам, которые и так уже бунтуют из-за урезания социальных расходов и падения уровня жизни. Но представителей киевского режима эти проблемы не волнуют. Им нужны деньги. Желательно - не только от европейцев, но и от американцев, обрабатывать которых уполномочили бывшего украинского премьера Яценюка.

Он взывает к демократам, победившим на промежуточных выборах в Конгресс. Однако шансы на то, что они начнут выделять Киеву сотни миллиардов, как при Байдене, тоже стремятся к нулю. Бывшего президента США на днях, кстати, видели в аэропорту Филадельфии. И выглядел он, мягко говоря, не очень. А ведь совсем недавно представители Демократической партии США уверяли всех, что Джо Байден, который сейчас не может самостоятельно даже сесть, в состоянии еще четыре года управлять Соединенными Штатами. Для киевского режима такой вариант был бы, конечно, идеальным, чего Зеленский и не скрывает, продолжая оскорблять нынешнего американского лидера и ставить под сомнение его мирные инициативы.

Оттого и пытается любыми способами сорвать переговоры, прибегая в том числе к террористическим методам. В частности, в интервью агентству "Блумберг" главарь киевского режима признал, что это по его приказу в Финском заливе было атаковано гражданское судно, принадлежащее России. Цель понятна - спровоцировать жесткий ответ со стороны Москвы. Дабы потом обвинить Россию в нежелании договариваться. Стандартный сценарий. И хочется верить, что в администрации Трампа это тоже видят и понимают.