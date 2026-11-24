Работа над проектом бюджета, который был внесен с Думу в первый же день работы нового созыва, продолжалась почти два месяца. Десятки встреч депутатов с министрами. Более 800 поправок. Парламентарии называют его бюджетом победы. А еще он стал бюджетом консолидации.

"Обстановка, на фоне которой происходит сегодня утверждение бюджета, на все эти вызовы стоящие страна должна иметь возможность отвечать. И федеральный бюджет имеет к этому прямое отношение. Есть определенное единство сегодня в рядах депутатов Государственной Думы относительно того, куда тратить деньги федерального бюджета", - говорит Андрей Кузнецов, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия".

В будущем году доходы превысят 43 триллиона рублей. Расходы - чуть менее 49 триллионов. Дефицит - около 5,5 триллиона. Или чуть больше двух процентов ВВП.

"Бюджет сложный, но удалось согласовать, чтобы все расходы социальные, на здравоохранение, на образование, пенсионные и страховые фонды, чтобы все эти расходы были сохранены и пропорционально увеличены. Это бюджет поддержки специальной военной операции. Фракция "Новые люди" внесла сорок шесть поправок. Это поправки на 155 миллиардов рублей. Все это, конечно, идет на пользу людям", - отметил Алексей Нечаев, руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме.

Главные приоритеты, над которыми по поручению президента работали все фракции, - укрепление обороноспособности страны, выполнение социальных обязательств, поддержка участников СВО и развитие технологического суверенитета страны. В будущем году дважды будут повышены пенсии. Вырастут прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда, а от него зависит и размер более 40 пособий, в том числе детских. Будет проиндексирован материнский капитал. Удалось также изыскать дополнительные средства на ремонт местных дорог, социальную газификацию, президентскую программу "Время героев" и программу переподготовки кадров.

Предполагается, что бюджет получит и дополнительные доходы. Одновременно с принятием главного финансового документа страны Госдума внесла поправки в налоговый кодекс и приняла законопроект о налоге на сверхдоходы. Главная идея - сместить налоговое бремя на налогоплательщиков с более высокими доходами, в частности, на предприятия, которые осуществляют добычу полезных ископаемых.

На сегодняшнем заседании депутаты не могли обойти вниманием прошедший саммит АТЭС в Китае. Где многочисленные встречи Владимира Путина наглядно показали: попытка изоляции России полностью провалилась.

"Независимо от партийной принадлежности, от программ, идеологий, лидеры политических фракций едины во мнении. Наш президент сделал все для того, чтобы не допустить блокады страны. Встречи в Китае тому подтверждение. И еще раз хочется подчеркнуть роль личности в истории. Сильный президент. Сильная страна", - сказал Вячеслав Володин, председатель Госдумы.

По словам депутатов, эту линию они единодушно поддерживают.